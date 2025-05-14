Дональд Трамп проехал кортежем из кибертраков по Дохе

Президенту США Дональду Трампу предоставили кортеж из кибертраков Tesla в Катаре, куда он прибыл в рамках своего четырехдневного визита на Ближний Восток. Пуленепробиваемые пикапы Tesla сопровождали автомобиль президента США во время его поездки по столице Дохе. В Катаре находится крупнейшая военная база Америки в регионе, и ожидается, что вопросы военного сотрудничества будут стоять на первом месте в повестке дня. Государство Персидского залива также выступает в качестве ключевого посредника между Израилем и ХАМАС. Ожидается, что во время визита Трампа будут обсуждаться вопросы прекращения огня. Накануне визита Трампа королевская семья Катара подарила президенту самолет стоимостью в сотни миллионов долларов. #Доха #Катар #Трамп #Cybertruck #Tesla #кибертрак #Тесла #кортеж