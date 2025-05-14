ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Стамбул становится центром надежд на мирные переговоры по Украине
Стамбул — новая площадка для мирных переговоров по Украине. Переговоры Путина и Зеленского могут стать поворотной точкой в конфликте, который длится уже более трёх лет. Однако пока не ясно, кто именно будет представлять Россию. Кремль от комментариев уклоняется. В Киеве же подчеркивают: Зеленский готов говорить исключительно с Путиным. Давайте разбираться чего же хотят стороны? #стамбул
Стамбул становится центром надежд на мирные переговоры по Украине / Others
14 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us