Стамбул становится центром надежд на мирные переговоры по Украине

Стамбул — новая площадка для мирных переговоров по Украине. Переговоры Путина и Зеленского могут стать поворотной точкой в конфликте, который длится уже более трёх лет. Однако пока не ясно, кто именно будет представлять Россию. Кремль от комментариев уклоняется. В Киеве же подчеркивают: Зеленский готов говорить исключительно с Путиным. Давайте разбираться чего же хотят стороны? #стамбул