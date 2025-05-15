ПОЛИТИКА
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Чего добивается Москва от встречи в Стамбуле?
Россия выбрала Стамбул в качестве площадки для прямых переговоров с Украиной — первых за последние три года — поскольку хочет подчеркнуть: это не что-то новое, это продолжение диалога, прерванного весной 2022 года. Такую оценку в беседе с TRT на русском привел военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, главная цель России на встрече — обсудить новые границы на востоке Украины. #стамбул #россия #украина #переговоры #путин #зеленский
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15 мая 2025 г.
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