Чего добивается Москва от встречи в Стамбуле?

Россия выбрала Стамбул в качестве площадки для прямых переговоров с Украиной — первых за последние три года — поскольку хочет подчеркнуть: это не что-то новое, это продолжение диалога, прерванного весной 2022 года. Такую оценку в беседе с TRT на русском привел военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, главная цель России на встрече — обсудить новые границы на востоке Украины. #стамбул #россия #украина #переговоры #путин #зеленский