ПОЛИТИКА
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Фахреттин Алтун обратился к турецко-американской общине по случаю марша в честь Дня Турции
Обмен историческим наследием, культурным богатством и сильной позицией Турции с миром. Так охарактеризовал марш в Нью-Йорке по случаю Дня Турции глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в видеообращении к турецко-американской общине. #Нью-Йорк #США #Турция #Алтун #марш #ДеньТурции
Фахреттин Алтун обратился к турецко-американской общине по случаю марша в честь Дня Турции / Others
18 мая 2025 г.
Истории
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