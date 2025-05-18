Фахреттин Алтун обратился к турецко-американской общине по случаю марша в честь Дня Турции

Обмен историческим наследием, культурным богатством и сильной позицией Турции с миром. Так охарактеризовал марш в Нью-Йорке по случаю Дня Турции глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в видеообращении к турецко-американской общине. #Нью-Йорк #США #Турция #Алтун #марш #ДеньТурции