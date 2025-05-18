Пропалестинского активиста задержали во время выступления Израиля на «Евровидении»

Во время неоднозначного выступления Израиля на «Евровидении» активисты движения «Молодежь требует» протестовали против продолжающегося геноцида в Газе, что привело к насильственному выводу и жесткому задержанию одного из демонстрантов сотрудниками службы безопасности. Охрана закрывала ему руками рот и хватала за волосы. Акция протеста стала частью более широких демонстраций в Базеле, где проходил конкурс, призывавших организаторов «Евровидения» и Европейский вещательный союз занять моральную позицию в отношении преступлений Израиля в Газе. Более 70 бывших участников «Евровидения» подписали открытое письмо с требованием запретить Израилю и его национальной вещательной компании KAN участвовать в конкурсе из-за их причастности к нарушениям прав человека. #Евровидение #Базель #Швейцария #Израиль #Газа #протест