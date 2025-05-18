Протестующие требуют отстранить Израиль от участия в «Евровидении»

Тысячи протестующих собрались в Базеле, Швейцария, чтобы выразить протест против участия Израиля в песенном конкурсе «Евровидение». Протестующие отметили, что Россия и Беларусь были отстранены от участия в конкурсе из-за войны в Украине, в то время как Израиль, убивший более 53 тысяч палестинцев с октября 2023 года, продолжает участвовать в конкурсе. #Евровидение #Базель #Швейцария #Израиль #Газа #протест