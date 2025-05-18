ПОЛИТИКА
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Американская студентка осудила геноцид в Газе в своей выпускной речи
Выпускница Университета Джорджа Вашингтона Сесилия Калвер использовала свою выпускную речь, чтобы осудить американские университеты, соучаствующие в том, что она назвала геноцидом Израиля в Газе. Ее речь вызвала громкие аплодисменты присутствующих. #Вашингтон #США #выпускница #университет #Газа #Израиль #геноцид
Американская студентка осудила геноцид в Газе в своей выпускной речи / Others
18 мая 2025 г.
Истории
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