18 мая 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Американская студентка осудила геноцид в Газе в своей выпускной речи
Выпускница Университета Джорджа Вашингтона Сесилия Калвер использовала свою выпускную речь, чтобы осудить американские университеты, соучаствующие в том, что она назвала геноцидом Израиля в Газе. Ее речь вызвала громкие аплодисменты присутствующих. #Вашингтон #США #выпускница #университет #Газа #Израиль #геноцид
Американская студентка осудила геноцид в Газе в своей выпускной речи / Others
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