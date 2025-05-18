Американская студентка осудила геноцид в Газе в своей выпускной речи

Выпускница Университета Джорджа Вашингтона Сесилия Калвер использовала свою выпускную речь, чтобы осудить американские университеты, соучаствующие в том, что она назвала геноцидом Израиля в Газе. Ее речь вызвала громкие аплодисменты присутствующих. #Вашингтон #США #выпускница #университет #Газа #Израиль #геноцид