YTB провело мероприятие к 81-й годовщине депортации крымскотатарского народа

Управление по делам тюрок за рубежом (YTB) провело в Анкаре мероприятие, посвященное 81-й годовщине депортации крымскотатарского народа. В памятном вечере приняли участие вице-президент YTB Мурат Казанджи, председатель Ассоциации культуры и взаимопомощи крымских татар, крымскотатарские активисты и общественные деятели из Турции и других стран, представители посольства Украины в Турции и прочие гости. Казанджи напомнил, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины, и подчеркнул, что Турция неизменно выступает за мир и стабильность в регионе. #Анкара #YTB #Турция #крымскиетатары #депортация #годовщина