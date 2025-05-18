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YTB провело мероприятие к 81-й годовщине депортации крымскотатарского народа
Управление по делам тюрок за рубежом (YTB) провело в Анкаре мероприятие, посвященное 81-й годовщине депортации крымскотатарского народа. В памятном вечере приняли участие вице-президент YTB Мурат Казанджи, председатель Ассоциации культуры и взаимопомощи крымских татар, крымскотатарские активисты и общественные деятели из Турции и других стран, представители посольства Украины в Турции и прочие гости. Казанджи напомнил, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и поддерживает территориальную целостность Украины, и подчеркнул, что Турция неизменно выступает за мир и стабильность в регионе. #Анкара #YTB #Турция #крымскиетатары #депортация #годовщина
YTB провело мероприятие к 81-й годовщине депортации крымскотатарского народа / Others
18 мая 2025 г.
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