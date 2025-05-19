Британский хирург: Газа превратилась в бойню

Британский хирург доктор Том Потокар рассказывает об очередном дне геноцидного наступления Израиля на Газу, описывая разрушительные последствия израильских авиаударов, когда над головой проносятся военные самолеты. Потокар рассказывает о жертвах среди гражданского населения: больницы переполнены, а медицинские ресурсы истощены. Ночью 18 мая израильские войска разбомбили «безопасную зону» в Аль-Маваси, Хан-Юнус, убив перемещенных палестинцев, большинство из которых - женщины и дети. Министерство здравоохранения Газы подтвердило гибель 153 человек в результате израильских ударов за последние 24 часа. Эскалация бомбардировок в сочетании с полной блокадой жизненно важной помощи усиливает опасения массового голода по всей Газе. #хирург #британец #врач #доктор #Газа #Израиль #геноцид #бойня