ПОЛИТИКА
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Спецпосланник США: Россия и Украина должны прийти к прекращению огня
Мы должны добиться окончательного мирного соглашения, заявил Стив Уиткофф, специальный посланник США при президенте Дональде Трампе, в программе «This Week» на канале ABC. 18 мая Россия начала крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Украину (более 270 БПЛА), в результате которой есть разрушенные дома и погибшие. 19 мая президент США Дональд Трамп должен обсудить с президентом России Владимиром Путиным предлагаемое прекращение огня. #США #Вашингтон #Уиткофф #Трамп #Украина #Россия #Путин #перемирие
втпьб / Others
19 мая 2025 г.
Истории
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