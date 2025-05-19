Спецпосланник США: Россия и Украина должны прийти к прекращению огня

Мы должны добиться окончательного мирного соглашения, заявил Стив Уиткофф, специальный посланник США при президенте Дональде Трампе, в программе «This Week» на канале ABC. 18 мая Россия начала крупнейшую с начала войны атаку беспилотников на Украину (более 270 БПЛА), в результате которой есть разрушенные дома и погибшие. 19 мая президент США Дональд Трамп должен обсудить с президентом России Владимиром Путиным предлагаемое прекращение огня. #США #Вашингтон #Уиткофф #Трамп #Украина #Россия #Путин #перемирие