В Гааге люди вышли против политики голландского правительства в отношении Израиля

Около 100 000 человек вышли в Гааге 18 мая на митинг против поддержки правительством Нидерландов израильской войны в Газе. По словам организаторов, это была крупнейшая акция протеста в стране за последние 20 лет. Демонстрацию под лозунгом «Проведите красную линию для Газы» поддержали более 80 неправительственных организаций, включая Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam Novib. Активисты в красных одеждах требовали прекратить экспорт оружия и положить конец соучастию Нидерландов в израильском геноциде. #Нидерланды #Гаага #Голландия #протест #Газа #Израиль #марш #нетвойне