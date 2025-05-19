ПОЛИТИКА
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В Гааге люди вышли против политики голландского правительства в отношении Израиля
Около 100 000 человек вышли в Гааге 18 мая на митинг против поддержки правительством Нидерландов израильской войны в Газе. По словам организаторов, это была крупнейшая акция протеста в стране за последние 20 лет. Демонстрацию под лозунгом «Проведите красную линию для Газы» поддержали более 80 неправительственных организаций, включая Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam Novib. Активисты в красных одеждах требовали прекратить экспорт оружия и положить конец соучастию Нидерландов в израильском геноциде. #Нидерланды #Гаага #Голландия #протест #Газа #Израиль #марш #нетвойне
уццв / Others
19 мая 2025 г.
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