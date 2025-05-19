ФК «Галатасарай» стал чемпионом Турции в 25-й раз

Футбольный клуб «Галатасарай» одержал победу в чемпионате Суперлиги сезона 2024–2025 годов, обыграв «Кайсериспор» со счетом 3:0. Это 25-й титул «Галатасарая» в истории турецкой Суперлиги. Клуб стал первым в стране, заработавшим право на ношение пятой звезды — каждая из которых символизирует пять чемпионств. На втором месте по числу титулов — «Фенербахче» с 19 чемпионствами, за ним следует «Бешикташ» — с 16. У обоих клубов по три звезды на эмблеме. Болельщики «Львов», как называют футболистов по эмблеме футбольного клуба, во всем мире праздновали победу команды. #Турция #Галатасарай #футбол #чемпион #болельщики #Суперлига