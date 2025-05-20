В Мексике и США вышли на протест в 77-ю годовщину Накбы

Тысячи пропалестинских демонстрантов вышли на акцию протеста в Вашингтоне, США и в Мехико, Мексика, посвященную 77-й годовщине Накбы. День катастрофы (Накба) отмечается палестинскими арабами 15 мая, на следующий день после того, как Израиль объявил независимость на исторических палестинских землях в 1948 году. Тогда свои дома навсегда покинули около миллиона палестинцев, еще тысячи погибли. #Палестина #Газа #протест #Вашингтон #США #Мехико #Мексика