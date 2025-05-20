Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на президентских выборах в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии, набрав 53,6% голосов и опередив ультраправого политика Джордже Симиона (46,6%). 55-летний математик Никушор Дан в своей предвыборной кампании обещал бороться с коррупцией, продолжать поддержку Украины, где Румыния играет важную логистическую роль, и придерживаться европейского курса. Политик также заявлял, что поддержка Киева имеет решающее значение для собственной безопасности Румынии перед лицом растущей российской угрозы. #Румыния #Бухарест #Дан #президент #Симион #выборы