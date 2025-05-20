Трамп о диагнозе Байдена: добраться до 9-й стадии рака это много по времени

Президент США считает, что от американцев скрывали диагноз о раке Джо Байдена. Речь идет об агрессивной стадии. Об этом сам Байден сообщил накануне. Он добавил, что вместе с семьей обсуждает возможные варианты лечения. Между тем в Соединенных Штатах уже вспыхнула новая волна обсуждений: не пытались ли в Белом доме скрыть состояние здоровья президента в преддверии выборов. Сам Трамп назвал сложившуюся ситуацию печальной и усомнился в достоверности заявлений лечащего врача Байдена. #трамп #байден #рак