20 мая 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинец окончил Колумбийский университет после освобождения из иммиграционного центра
Палестинский студент Мохсен Махдави смог окончить Колумбийский университет после освобождения из иммиграционного центра США. Церемония вручения дипломов состоялась 19 мая. Напомним, Махдави задержали вместе с другими активистами сразу после участия в акциях в поддержку Палестины. Правозащитницам удалось освободить студента из-под стражи 30 апреля. #палестина #израиль #газа #студент
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