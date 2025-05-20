Израиль освободил 10 палестинских заложников, захваченных в Газе

Израиль освободил 10 палестинских заложников, задержанных в ходе продолжающегося наступления на сектор Газа. Несмотря на это, с 2 марта все пропускные пункты остаются закрытыми, что усугубляет гуманитарную катастрофу в осаждённом эксклаве. С начала войны в октябре 2023 года, по данным местных властей, были убиты более 53 тыс. палестинцев, большинство из них — женщины и дети. #израиль #палестина #заложники #свобода