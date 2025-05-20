Скандал на крупнейшей ежегодной конференции Microsoft Build 2025

Один из инженеров корпорации Microsoft во время ежегодной конференции Build в Сиэтле публично выступил с обвинениями в адрес руководства компании, заявив о сотрудничестве с Министерством обороны Израиля и использовании облачных технологий Azure в контексте конфликта в секторе Газа. Протест поддержали десятки сотрудников, в том числе бывшие. Они требуют от компании прекратить сотрудничество с Минобороны Израиля. Ранее руководство корпорации подтвердило факт предоставления облачных и ИИ-услуг Министерству обороны Израиля, однако подчеркнуло, что «не располагает доказательствами использования этих технологий для нанесения вреда мирному населению в зоне конфликта». #microsoft #azure #палестина #газа #израиль #build2025 #StopWar #TechForPeace #AI #протестMicrosoft #ITпротивВойны