Министр иностранных дел Франции: Газа превратилась в кладбище

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter жестко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. По его словам, ограниченное открытие гуманитарных коридоров — это «совершенно недостаточная мера». Израиль более 11 недель блокировал поставки продовольствия и медикаментов, что привело к катастрофической ситуации: люди страдают от голода и жажды, особенно дети. Франция, Великобритания и Канада предупредили о возможности «конкретных мер», включая санкции, в случае продолжения военной операции в эксклаве.