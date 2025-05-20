ПОЛИТИКА
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Министр иностранных дел Франции: Газа превратилась в кладбище
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter жестко раскритиковал действия Израиля в секторе Газа. По его словам, ограниченное открытие гуманитарных коридоров — это «совершенно недостаточная мера». Израиль более 11 недель блокировал поставки продовольствия и медикаментов, что привело к катастрофической ситуации: люди страдают от голода и жажды, особенно дети. Франция, Великобритания и Канада предупредили о возможности «конкретных мер», включая санкции, в случае продолжения военной операции в эксклаве.
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20 мая 2025 г.
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