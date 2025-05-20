ПОЛИТИКА
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Израиль разрешил въезд в Газу нескольким машинам с гумпомощью, продолжая бомбить эксклав
Впервые за почти 90 дней блокады в Газу въехали пять грузовиков с помощью — на два миллиона жителей. На фоне страха, голода и новой наземной операции израильской армии тысячи палестинцев снова бегут из своих убежищ. При этом все больше западных стран называют действия Израиля в Газе «слепой жестокостью», превратившей эксклав в «кладбище». #израиль #палестина #газа #гумпомощь
абвтпб / Others
20 мая 2025 г.
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