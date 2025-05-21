Активисты прервали выступление Марко Рубио с требованием остановить геноцид в Газе

В Вашингтоне активисты движения Code Pink сорвали выступление госсекретаря США Марко Рубио в Сенате, выкрикивая призывы прекратить поддержку Израиля на фоне продолжающейся военной кампании в Газе. Они обвинили Вашингтон в соучастии в геноциде и голоде, охвативших осаждённый анклав. Несмотря на угрозы удаления и годичных запретов со стороны Сената, протестующие требовали санкций против Израиля и срочной гуманитарной помощи детям. Позже Рубио заявил, что США не обсуждали принудительную депортацию палестинцев в Ливию, но вели переговоры с другими странами региона о возможности добровольного переселения. Также он сообщил, что аннулировал «тысячи» виз. #газа #палестина #израиль #МаркоРубио