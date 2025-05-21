ПОЛИТИКА
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Лидер израильской оппозиции критикует геноцид Израиля в секторе Газа
Израиль на пути к тому, чтобы стать государством-изгоем… он не вернётся к нормальному функционированию даже на мгновение, заявил лидер израильской оппозиции Яир Голан в интервью израильскому общественному вещателю KAN, обвинив власти в том, что убийство детей для них стало повседневной практикой — одна из самых жёстких критик израильской геноцидной войны против Газы в Палестине. #Израиль #Палестина #Газа #KAN #Голан #оппозиция
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21 мая 2025 г.
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