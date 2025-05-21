ПОЛИТИКА
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Трамп представил проект новой системы ПРО «Золотой купол»
У нас будет лучшая система из когда-либо созданных, заявил президент США Дональд Трамп, анонсируя проект новой противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome). Создание ПРО обойдется в $175 млрд и займет около 3 лет. Руководителем программы Трамп назначил генерала Космических войск Майкла Гетлейна. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «Золотой купол» — это переломный момент для Америки. #Вашингтон #США #Трамп #ЗолотойКупол #GoldenDome #Хегсет #Технологии
Трамп представил проект новой системы ПРО «Золотой купол» / Others
21 мая 2025 г.
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