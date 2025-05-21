ПОЛИТИКА
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1,5-летняя девочка из Газы тает на глазах у матери
В условиях дефицита еды и лекарств 1,5-летняя девочка из Газы Майар аль-Аржа потеряла почти половину своего веса и больше не может ходить или говорить. По словам её матери, девочка ест только раз в несколько месяцев. С октября от голода умерли десятки детей Газы, а 65 тыс. — находятся на грани смерти. Израиль продолжает наземную операцию в Газе, несмотря на предупреждения международных организаций. #палестина #израиль #газа #голод
ваьбпт / Others
21 мая 2025 г.
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