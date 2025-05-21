Почему президент США охладел к Израилю?

После визита Трампа на Ближний Восток, когда он показательно не заехал в Израиль, США изменили отношение к Тель-Авиву. Белый дом впервые признал гуманитарный кризис в Газе и начал договариваться с Ираном и Сирией без согласования с Тель-Авивом. Кроме того, США начали подготовку нового мирного соглашения для Газы, чтобы ограничить влияние Нетаньяху. Что происходит в отношениях США и Израиля— разбирался TRT на русском. #израиль #сша #палестина #газа #нетяньяху #трамп