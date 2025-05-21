Полиция применила электрошокер против 92-летнего инвалида

21 июня 2022 года полицейские распылили перцовый баллончик и применили электрошокер к 92-летнему Дональду Берджессу, прикованному к инвалидной коляске пациенту с деменцией, в доме престарелых. Прокуроры в суде Великобритании утверждают, что, согласно видео с нагрудной камеры, полицейские применили «неоправданную и незаконную» силу. #Великобритания #полиция