Момент, как палестинец в Газе плачет от голода

Житель Газы Самир не смог сдержать слез в разговоре с волонтерами. По его словам, он не ел уже несколько дней. Напомним, гуманитарная помощь не поступала в эксклав более 11 недель. Израиль заблокировал ввоз продуктов и медикаментов, в результате чего миллионы людей оказались на грани голода. 18 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о разрешении на ограниченные поставки продовольствия на фоне международного давления, в том числе со стороны США. В первые дни было разрешено пересечение границы всего нескольким грузовикам с гуманитарной помощью, включая детское питание. #Газа #Израиль