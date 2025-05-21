ПОЛИТИКА
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Скандал на презентации Microsoft: инженеры обвинили корпорацию в соучастии в геноциде
Группа специалистов в сфере технологий прервала мероприятие Microsoft Build в США. Несколько человек попытались выйти на сцену во время выступления Сары Берд, главного директора по продуктам Azure AI, и Джея Париха, исполнительного вице-президента Microsoft Core AI.Протестующие обвинили корпорацию в поддержке израильских военных операций в Газе. #Газа #Microsoft
Скандал на презентации Microsoft: инженеры обвинили корпорацию в соучастии в геноциде / Others
21 мая 2025 г.
Истории
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