ПОЛИТИКА
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Владимир Путин впервые посетил Курскую область после выхода ВСУ
Владимир Путин посетил Курскую область. Кремль сообщил об этом в среду, хотя сама поездка состоялась еще 20 мая. Визит стал первым с конца апреля, когда Минобороны РФ объявило о выходе украинских военных. Сообщается, что Путин встретился с руководителями муниципалитетов Курской области, волонтерами, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. #курск #путин
Владимир Путин впервые посетил Курскую область после выхода ВСУ / Others
21 мая 2025 г.
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