Владимир Путин впервые посетил Курскую область после выхода ВСУ

Владимир Путин посетил Курскую область. Кремль сообщил об этом в среду, хотя сама поездка состоялась еще 20 мая. Визит стал первым с конца апреля, когда Минобороны РФ объявило о выходе украинских военных. Сообщается, что Путин встретился с руководителями муниципалитетов Курской области, волонтерами, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. #курск #путин