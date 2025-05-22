В Газу спустя 81 день блокады приехали грузовики с гуманитарной помощью

В Газу приехали 100 грузовиков с гуманитарной помощью, включая муку, детское питание и медикаменты, сообщает израильская правительственная организация Координатор действий правительства на территориях (COGAT). Эта информация подтверждается жителями Газы и видео с фурами. Ранее власти Газы сообщали, что эксклаву ежедневно требуется не менее 500 грузовиков с экстренной гуманитарной помощью, а также не менее 50 бензовозов в качестве предметов первой необходимости на фоне усиливающегося голода, вызванного закрытием Израилем пограничных переходов на протяжении почти трех месяцев начиная со 2 марта. #Газа #Палестина #гуманитарнаяпомощь #блокада #Израиль