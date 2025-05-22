Министр финансов Турции: процветание Сирии в интересах Турции

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул важность перехода Сирии к политическому единству, стабильности и процветанию, уточнив, что эта трансформация является благом не только для Турции, но и позитивной тенденцией для всего региона. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью TRT в кулуарах Катарского экономического форума 2025. #Турция #Сирия #Шимшек #безопасность #процветание #министр