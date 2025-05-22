ПОЛИТИКА
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Министр финансов Турции: процветание Сирии в интересах Турции
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек подчеркнул важность перехода Сирии к политическому единству, стабильности и процветанию, уточнив, что эта трансформация является благом не только для Турции, но и позитивной тенденцией для всего региона. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью TRT в кулуарах Катарского экономического форума 2025. #Турция #Сирия #Шимшек #безопасность #процветание #министр
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22 мая 2025 г.
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