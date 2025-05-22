В Дамаске впервые прошел митинг к годовщине депортации черкесов

Впервые за долгие годы в Дамаске провели траурный митинг, посвященный 161-й годовщине депортации Российской империей черкесского народа. Начиная с 21 мая 1864 года сотни тысяч черкесов были насильственно перемещены, в частности в Османскую империю, в том числе на территорию современной Сирии. По неофициальным данным, в течение месяца было выслано почти 1,5 миллиона черкесов. Считается, что до полумиллиона погибли в пути от голода и болезней. Во времена режима Баас подобные мероприятия в Сирии были под запретом, и черкесы, которые стали частью сирийского общества, все эти годы вынуждены были замалчивать свою боль и скорбь. #Сирия #Дамаск #черкесы #депортация #годовщина #черкесскийнарод