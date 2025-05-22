Израильские войска атаковали европейских дипломатов в Дженине на оккупированном Западном берегу

Израильская армия заявила, что сожалеет о причиненных неудобствах после того, как военные Израиля открыли огонь по иностранной дипломатической делегации, совершавшей поездку в Дженин на оккупированном Западном берегу. По информации Израиля, европейская делегация отклонилась от заранее утвержденного маршрута в зоне активных боевых действий. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что любые угрозы жизни дипломатов неприемлемы, и призвала Израиль провести расследование и привлечь виновных к ответственности. #Дженин #Западныйберег #Палестина #атака #удар #Израиль #дипломаты #ЕС