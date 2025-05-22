ПОЛИТИКА
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Гульмина Маликзаде — лицо цифровой трансформации в Азербайджане
Гульмина Маликзаде одна из тех, кто упрощает сложные бюрократические вопросы в Азербайджане. Уже больше 10 лет она занимается внедрением современных технологий в государственные процессы. Сейчас девушка работает проектным менеджером инновационного Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (C4IR), который в 2021 году начал работу в Баку. Гульмина рассказала в эксклюзивном интервью TRT на русском что мотивирует ее заниматься цифровизацией госуслуг и процессов. #Стамбул #Турция #Азербайджан #Маликзаде #C4IR #индустриальнаяреволюция #диджитализация #индустриализация #эксклюзивTRTнарусском
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22 мая 2025 г.
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