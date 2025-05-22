ПОЛИТИКА
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Трагедия в Газе: раненый мальчик прощается с матерью и сестрой
Момент, как раненый палестинский ребенок прощается с матерью и сестрой. По меньшей мере 23 палестинца, включая нескольких детей, погибли в понедельник в результате авиаударов израильских ВВС по жилым кварталам в районах Джебалия и Дейр-эль-Балах в секторе Газа. #ТрагедияВГазе #Газа #МирДляПалестины #Сироты #СиротыВГазе #ПалестинскиеДети #ГуманитарнаяКатастрофа #ЖертвыКонфликта #Палестина #ПрекратитьНасилие
вЫЦКУЕК / Others
22 мая 2025 г.
Истории
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