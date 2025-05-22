Депутата Кнессета силой удалили с трибуны за речь о геноциде в Газе

Член израильского парламента Айман Ода был насильно выведен с трибуны Кнессета после того, как обвинил правительство в геноциде мирных жителей Газы. По его словам, за полтора года войны Израиль убил 19 тысяч детей, уничтожил университеты и больницы — и всё это без политической победы. «Вы слабы, потому что убиваете невинных», — заявил он, прежде чем его силой прервали. #АйманОда, #ГеноцидВГазе, #Кнессет, #Израиль, #Палестина, #СвободаСлова, #19ТысячДетей, #НетВойне, #FreePalestine, #StopGenocide, #GazaUnderAttack, #HumanRights, #ПрекратитеВойну