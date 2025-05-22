ПОЛИТИКА
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В Газе испекли первый хлеб за 81 день израильской блокады
Впервые за 81 день израильской блокады в Газу поступила гуманитарная помощь. В эксклаве появилась мука, и пекарни смогли возобновить выпечку хлеба. Месяц назад из-за нехватки продовольствия и топлива закрылись все 25 пекарен в эксклаве. С тех пор жители Газы живут на грани голода. По оценкам ООН, чтобы обеспечить базовые потребности мирного населения, в Газу должно ежедневно поступать не менее 500 грузовиков с гуманитарной помощью. #Газа #блокада #Израиль #хлеб #гуманитарнаяпомощь #ООН #Палестина #пекарни #кризис #голод #мука #эксклав #ГуманитарнаяКатастрофа #помощьГазе #БлижнийВосток
павпав / Others
22 мая 2025 г.
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