В Газе испекли первый хлеб за 81 день израильской блокады

Впервые за 81 день израильской блокады в Газу поступила гуманитарная помощь. В эксклаве появилась мука, и пекарни смогли возобновить выпечку хлеба. Месяц назад из-за нехватки продовольствия и топлива закрылись все 25 пекарен в эксклаве. С тех пор жители Газы живут на грани голода. По оценкам ООН, чтобы обеспечить базовые потребности мирного населения, в Газу должно ежедневно поступать не менее 500 грузовиков с гуманитарной помощью. #Газа #блокада #Израиль #хлеб #гуманитарнаяпомощь #ООН #Палестина #пекарни #кризис #голод #мука #эксклав #ГуманитарнаяКатастрофа #помощьГазе #БлижнийВосток