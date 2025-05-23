ПОЛИТИКА
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Водитель сбил участника акции в поддержку Палестины в Роттердаме
В центре Роттердама участника акции в поддержку Палестины на полном ходу сбил автомобиль. Мужчина держал в руках палестинский флаг. По словам очевидцев, водитель действовал намеренно. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Личность водителя устанавливается, ведутся оперативные мероприятия. Акции в поддержку Палестины проходят по всей Европе. Но вместе с ними растет и уровень агрессии. Подобные атаки стали уже не редкостью. В соцсетях инцидент в Роттердаме вызвал волну возмущения и новые вопросы к властям, а насколько безопасно сегодня выражать свое мнение на улицах европейских городов? #Палестина #Роттердам #ПоддержкаПалестины #Протест #АтакаНаПротестующего #СвободаСлова #Европа #Безопасность #ПолитическоеНасилие #ПраваЧеловека
ясчсы / Others
23 мая 2025 г.
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