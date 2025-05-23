ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган призвал решительно противостоять угрозам семье и человеческому достоинству
«ЛГБТ представляет угрозу не только для семьи, но и для женщин, детей и человеческого достоинства», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Международном семейном форуме в Стамбуле. Глава государства подчеркнул, что намерен занять твердую позицию по вопросам, затрагивающим «выживание человечества». #Эрдоган #Президент #Турция #Стамбул #Семья #Женщины #Дети #ЧеловеческоеДостоинство #МеждународныйФорум
роор / Others
23 мая 2025 г.
Истории
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