Президент Эрдоган призвал решительно противостоять угрозам семье и человеческому достоинству

«ЛГБТ представляет угрозу не только для семьи, но и для женщин, детей и человеческого достоинства», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Международном семейном форуме в Стамбуле. Глава государства подчеркнул, что намерен занять твердую позицию по вопросам, затрагивающим «выживание человечества». #Эрдоган #Президент #Турция #Стамбул #Семья #Женщины #Дети #ЧеловеческоеДостоинство #МеждународныйФорум