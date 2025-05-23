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Россия и Украина обменялись сотнями военнопленных
Масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 23 мая в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Каждая из сторон передала 270 военных и 120 гражданских лиц. Как сообщили представители России и Украины, в ближайшие дни обмен военнопленными продолжится. #Россия #Украина #ОбменВоеннопленными #Война #Стамбул #МирныеДоговоренности #Военные #ГражданскиеЛица #Конфликт #Переговоры
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23 мая 2025 г.
Истории
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