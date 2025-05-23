ПОЛИТИКА
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Североирландская группа Kneecap выразила поддержку Палестине
Североирландская рэп-группа Kneecap провела концерт в Лондоне, несмотря на расследование в отношении участников коллектива по подозрению в связях с терроризмом. По словам музыкантов, уголовное преследование, инициированное в Великобритании, является попыткой отвлечь внимание от более серьезных тем, включая ситуацию в секторе Газа. Выступая со сцены клуба 100 Club, один из солистов заявил: «Спасибо всем, кто пришел. Свободу Палестине». #Kneecap #СевернаяИрландия #Рэп #Лондон #Великобритания #Концерт #Палестина #Газа #ПоддержкаПалестины #СвободаПалестине #СвободаСлова
фвыф / Others
23 мая 2025 г.
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