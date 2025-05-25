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Президент Турции встретился со своим сирийским коллегой в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим сирийским коллегой Ахмедом аш-Шара. Лидеры обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные события в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. После этого аш-Шара провел встречу с послом США в Анкаре и специальным посланником по Сирии Томасом Барраком, на которой они обсудили снятие американских санкций в целях развития и процветания региона. #Турция #Стамбул #Долмабахче #Эрдоган #АшШара #Баррак #встреча #Сирия
Президент Турции встретился со своим сирийским коллегой в Стамбуле / Others
25 мая 2025 г.
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