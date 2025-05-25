Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными по формуле 307 на 307

Киев и Москва провели второй этап обмена военнопленными в рамках стамбульских договоренностей. В субботу стороны обменяли 307 человек на 307. Российских военных сперва привезли в Беларусь, а оттуда они отправились в Россию. До этого, в пятницу 23 мая, Украина и Россия передали друг другу 270 военных и 120 гражданских лиц. Третий этап обмена ожидается вечером 25 мая. Всего стороны договорились обменять 1000 на 1000 человек. #Турция #Стамбул #Украина #Россия #военнопленные #обмен #Беларусь