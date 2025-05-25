Украину вторую ночь подряд обстреливали ракетами и дронами: есть погибшие

По Киеву и другим областям Украины выпустили рекордное количество воздушных целей – 367, сообщили в Воздушных силах Украины. В результате комбинированного удара ракет и дронов в Киевской области погибли по меньшей мере 4 человека, еще трое погибли в Житомирской области. Разрушены сотни домов и административных зданий. Жители столицы провели ночь в убежищах и метро. #Украина #Киев #атака #Россия #удар #дроны #ракеты #ПВО #жертвы #метро