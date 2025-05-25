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Украину вторую ночь подряд обстреливали ракетами и дронами: есть погибшие
По Киеву и другим областям Украины выпустили рекордное количество воздушных целей – 367, сообщили в Воздушных силах Украины. В результате комбинированного удара ракет и дронов в Киевской области погибли по меньшей мере 4 человека, еще трое погибли в Житомирской области. Разрушены сотни домов и административных зданий. Жители столицы провели ночь в убежищах и метро. #Украина #Киев #атака #Россия #удар #дроны #ракеты #ПВО #жертвы #метро
Украину вторую ночь подряд обстреливали ракетами и дронами: есть погибшие / Others
25 мая 2025 г.
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