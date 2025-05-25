25 мая 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Фестиваль Etnospor 2025 объединяет культуры, традиции, народы и виды спорта в Стамбуле
Стрельба из лука, масляная борьба, метание копья верхом, каллиграфия и народные танцы — Etnospor 2025 собрал более 35 народов в Стамбуле, чтобы продемонстрировать живое культурное наследие через спорт, искусство и кухню. #Турция #Стамбул #Этноспор #Etnospor #традиции #народы #культура #танцы #искусство #спорт
Фестиваль Etnospor 2025 объединяет культуры, традиции, народы и виды спорта в Стамбуле / Others
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