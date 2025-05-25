Трехлетней Марьям из Газы грозит отказ органов и анемия

Трехлетняя девочка Марьям из Газы находится в критическом состоянии: она потеряла более половины веса из-за увеличения печени, почек и селезёнки, а также тяжёлой анемии. У её отца есть разрешение ВОЗ на лечение за границей, но Марьям по-прежнему остаётся в Газе. Её семья срочно просит об эвакуации для получения жизненно необходимой помощи. #Газа #Палестина #ВОЗ #помощь #ребенок #девочка #анемия #эвакуация