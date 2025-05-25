ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Трехлетней Марьям из Газы грозит отказ органов и анемия
Трехлетняя девочка Марьям из Газы находится в критическом состоянии: она потеряла более половины веса из-за увеличения печени, почек и селезёнки, а также тяжёлой анемии. У её отца есть разрешение ВОЗ на лечение за границей, но Марьям по-прежнему остаётся в Газе. Её семья срочно просит об эвакуации для получения жизненно необходимой помощи. #Газа #Палестина #ВОЗ #помощь #ребенок #девочка #анемия #эвакуация
Трехлетней Марьям из Газы грозит отказ органов и анемия / Others
25 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us