ПОЛИТИКА
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Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000
Киев и Москва провели третий, завершающий этап обмена военнопленными по формуле 1000 человек на 1000 человек, о котором договорились в Стамбуле 16 мая. 25 мая страны обменяли по 303 военнослужащих с каждой стороны. Ранее, 23 мая, Украина и Россия передали друг другу 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. А 24 мая произошел обмен 307 на 307 военнопленных. #Турция #Стамбул #Украина #Россия #военнопленные #обмен #Беларусь
Киев и Москва провели третий, завершающий этап обмена военнопленными по формуле 1000 человек на 1000 человек, о котором договорились в Стамбуле 16 мая. 25 мая страны обменяли по 303 военнослужащих с каждой стороны. Ранее, 23 мая, Украина и Россия передали друг другу 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. А 24 мая произошел обмен 307 на 307 военнопленных. / Others
25 мая 2025 г.
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