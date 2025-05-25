Россия и Украина завершили обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000

Киев и Москва провели третий, завершающий этап обмена военнопленными по формуле 1000 человек на 1000 человек, о котором договорились в Стамбуле 16 мая. 25 мая страны обменяли по 303 военнослужащих с каждой стороны. Ранее, 23 мая, Украина и Россия передали друг другу 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. А 24 мая произошел обмен 307 на 307 военнопленных. #Турция #Стамбул #Украина #Россия #военнопленные #обмен #Беларусь