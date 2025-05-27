Автомобиль въехал в толпу фанатов ФК «Ливерпуль»

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу фанатов одноименного футбольного клуба, которые пришли на парад в честь победы ФК в английской Премьер-лиге. Водитель машины — 53-летний местный житель — задержан. Его мотивы пока неизвестны. По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум 50 человек, включая четверых детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. #ливерпуль #фанаты #футбол