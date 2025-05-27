Поддержка Палестины станет преступлением?

В США предлагают запретить любую поддержку Палестины. Влиятельный фонд «Наследие» разработал план под названием «Проект Эстер» — он призывает уничтожить пропалестинское движение, приравнивая любую критику Израиля к поддержке терроризма. Белый дом уже фактически начал реализовывать проект, усилив гонения на пропалестинских студентов. Может ли фонд действительно запретить любую поддержку Палестины — выяснял TRT на русском. #палестина #израиль #газа #сша