ПОЛИТИКА
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Артем Шестаков: фотография вместо тысячи слов
Фотография — это один из самых сильных способов изменить мир, потому что она может показать историю через один снимок, считает известный украинский фотограф Артем Шестаков. В эксклюзивном интервью TRT на русском он рассказал, зачем поехал в экспедицию в Антарктику, почему заинтересовался проблемами экологии и что он делает, чтобы изменить мир к лучшему. #Антарктика #экология #Стамбул #Турция #Украина #Шестаков #фотограф #фотография #эксклюзивTRTнарусском
ватмьб / Others
27 мая 2025 г.
Истории
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