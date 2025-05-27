Артем Шестаков: фотография вместо тысячи слов

Фотография — это один из самых сильных способов изменить мир, потому что она может показать историю через один снимок, считает известный украинский фотограф Артем Шестаков. В эксклюзивном интервью TRT на русском он рассказал, зачем поехал в экспедицию в Антарктику, почему заинтересовался проблемами экологии и что он делает, чтобы изменить мир к лучшему. #Антарктика #экология #Стамбул #Турция #Украина #Шестаков #фотограф #фотография #эксклюзивTRTнарусском